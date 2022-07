Comme d’ha­bi­tude la Française s’est battue avec ses armes mais il lui a manqué un peu de punch et surtout de luci­dité pour venir à bout de l’an­cienne petite amie de Matteo Berrettini, Alizé s’in­cline en trois sets : 6–4, 4–6, 6–3 et pourra nourrir quelques regrets notam­ment ces deux doubles consé­cu­tives au début de la 3ème manche.

On ne s’est pas amusé à compter les breaks mais ils ont été nombreux notam­ment durant les deux premières manches où les deux cham­pionnes certes appli­quées ne parve­naient pas à s’im­poser sur leur remise en jeu. On a donc vécu un chassé croisé avec quelques points de toute beauté et des vraies batailles de fond de court.

Si Alizé semblait plus fraiche au début de la rencontre, cela s’est inversé au début de la manche déci­sive où l’Australienne toujours hyper puis­sante en revers prenait la tête pour ne jamais la lâcher.

Grimaçante et visi­ble­ment éreintée, la Niçoise perdait alors le contact (2–5). Boitillant, elle jetait ses dernières forces dans l’ul­time bataille et prenait alors le service de Tomljanovic pour garder espoir mais il était trop tard et elle concé­dait encore son service après avoir sauvé deux balles de matches.

Elle se conso­lera en se rappe­lant son explpit face à Swiatek mais aussi le fait que ce Wimbledon était son 62ème tournoi du grand chelem d’af­filée, un record qu’elle partage avec Ai Sugiyama et qu’elle aura l’oc­ca­sion de battre à l’US Open fin Août.