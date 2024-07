On le sait Tommy et Frances sont des amis sur le circuit. Et comme Frances a donné du fil à retordre à l’Espagnol il y a quelques jours, les deux compères vont échanger pour que Tommy puisse avoir la bonne tactique en quart de finale surement sur le central.

« Nous jouons tous les deux un style de tennis assez agressif. Il joue très bien et il est très offensif. C’est très agréable pour les fans de regarder Carlos. Honnêtement, c’est très amusant de jouer contre Alcaraz. Je suis très excité à l’idée de jouer ce match. Avec Frances, bien sûr nous allons proba­ble­ment parler un peu c’est certain »