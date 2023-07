Au cours d’une chro­nique écrite pour El Pais, Toni Nadal s’est souvenu de la toute première fois où Rafael Nadal a joué Wimbledon, en 2003. Le grand absent de cette édition 2023 parti­ci­pait alors à son tout premier tournoi du Grand Chelem dans le tableau principal.

« Il n’avait que 17 ans et sa carrière profes­sion­nelle se limi­tait à trois tour­nois : Monte‐Carlo, Barcelone et Hambourg. Sa première rencontre s’est déroulée sur le court n°7 contre le Croate Mario Ancic. Malgré la prédic­tion du gourou du tennis de l’époque, Nick Bolletieri, selon laquelle notre adver­saire l’emporterait faci­le­ment, Rafael a réussi non seule­ment à gagner le match en quatre sets, mais aussi à atteindre un troi­sième tour hono­rable. Cette première expé­rience nous a permis de rentrer à la maison avec la certi­tude que le jeu de mon neveu pouvait s’adapter à la surface du gazon. Au moment de prendre l’avion pour rentrer à Majorque, après son élimi­na­tion au 3e tour, j’ai dit à Rafa : ‘Un jour, nous devons gagner ici’. Je me souviens de ce moment précis et comment cette phrase est devenue l’un des grands espoirs de sa carrière. Les cinq finales consé­cu­tives qu’il a dispu­tées sur le Centre Court du All England Lawn Tennis & Croquet Club sont la preuve que nous avons déployé tous nos efforts. »