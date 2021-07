S’exprimant dans les colonnes d’El Pais, Toni Nadal est évidem­ment revenu sur la finale de Wimbledon entre Novak Djokovic et Matteo Berrettini. Et selon l’oncle de Rafael Nadal, l’Italien a laissé passer une grande oppor­tu­nité de changer sa carrière à tout jamais.

« Les heures qui précèdent une première finale de Grand Chelem sont très compli­quées. Je me souviens de la tension maxi­male que nous avons connue lorsque Rafael allait jouer le premier Roland‐Garros qu’il a remporté, alors qu’il n’avait que 19 ans. Ma première pensée lorsque mon neveu a remporté le dernier point face à Mariano Puerta ce dimanche 5 juin 2005 a été : quel soula­ge­ment ! Matteo Berrettini savait que gagner Wimbledon pouvait changer sa carrière de tennis. Soulever un grand trophée est l’ob­jectif le plus convoité de tout joueur de tennis. Et, même si le jeune italien aura sûre­ment d’autres oppor­tu­nités pour y parvenir, il doit être conscient qu’il a manqué une oppor­tu­nité », a déclaré un Toni Nadal un poil sévère avec Matteo.