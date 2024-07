Après avoir expliqué que Novak Djokovic avait tenté une tactique suici­daire lors de sa défaite face à Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon, Toni Nadal, toujours dans sa chro­nique pour le journal El Pais, a cette fois vanté les qualités tech­niques et surtout physiques excep­tion­nelles de son jeune compatriote.

« Un nouveau titre à Wimbledon, le quatrième dans un tournoi du Grand Chelem et seule­ment 21 ans, nous donnent des indices clairs sur ce que Carlos Alcaraz peut être capable de réaliser. Hier, sur les courts du All England Tennis Club, il a donné un récital de grand tennis et a montré, une fois de plus, qu’il possède toutes les condi­tions des plus grands joueurs de tennis. Si tech­ni­que­ment il est très diffi­cile d’ap­pré­cier une quel­conque faiblesse chez lui, physi­que­ment c’est le joueur le plus rapide qu’il m’ait été donné de voir sur un court. Le battre n’est à la portée que des joueurs de tennis les plus complets et seule­ment s’ils sont dans leur meilleur jour. »