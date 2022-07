« J’espère que tu ne battras pas Rafa ou Auger‐Aliassime mais essaie de battre Djokovic ! », lâchait avec humour Toni Nadal à Stefanos Tsitsipas, titré à Majorque avant Wimbledon. Le scénario redouté par l’en­traî­neur espa­gnol s’est produit avec ce 21e sacre en Grand Chelem dimanche de Novak Djokovic, qui revient à une longueur de son neveu, Rafa.

Toni a observé la finale entre le Serbe et Nick Kyrgios et en a livré son analyse pour El País en se montrant un peu dur sur la qualité du match.

« Le match a manqué d’éclat, prin­ci­pa­le­ment parce qu’il y a eu trop de points non joués. Novak Djokovic, sans avoir besoin de déployer son jeu le plus éblouis­sant, a une fois de plus prouvé qu’il est un grand cham­pion. Tout ce que son adver­saire n’a pas voulu faire, c’est ce qu’il fait norma­le­ment. Le manque de constance de l’Australien, surtout lors­qu’il s’agit de main­tenir son agres­si­vité, a mis en évidence le prin­cipal problème que pose, à mon avis, son jeu. Il a la mauvaise habi­tude de frapper trop de balles dans un sens ou dans l’autre sans réflé­chir et en mauvaise position. »