Interrogé par nos confrères de Clay Magazine, Toni Nadal a fait quelques analyses qui peuvent faire bondir les spécia­listes de la petite balle jaune. En tout cas, ces propos confirment qu’il ne porte pas Djokovic dans son coeur.

A la ques­tion de savoir si fina­le­ment Djokovic était plus fort que son neveu, Toni a sorti un argument‐massue, celui d’un super pouvoir qui aurait intérêt à ce que son neveu ne remporte pas le « game ».

« Djokovic est meilleur parce qu’il a gagné plus de titres que Rafael. Mais établis­sons un certain nombre de choses : nous vivons dans un circuit qui se joue toujours sur des courts rapides. Mon neveu joue toujours trois tour­nois du Grand Chelem sur la surface qu’il ne maîtrise pas et un sur la surface qu’il maîtrise. Il a toujours joué tous les Masters sur la surface qu’il ne maîtrise pas. Dans le monde du sport, les offi­ciels peuvent faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre. Qui gagne le Tour de France ? Si le respon­sable sportif met la montagne, un type de coureur le gagnera, et s’il met le contre‐la‐montre, un autre type de coureur le gagnera »