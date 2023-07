« Sans manquer de respect à Djokovic, Nadal et Federer auront toujours une place bien plus impor­tante que Novak dans le cœur des fans de tennis », décla­rait récem­ment Juan Monaco, très ami avec Rafa, après que Novak Djokovic ait remporté son 23e titre du Grand Chelem à Roland‐Garros.

Toni Nadal a exprimé son accord avec l’Argentin lors d’une inter­view accordée à Clay Tennis.

« Je pense que Federer et Rafa ont trans­cendé leur sport plus que Djokovic. Et Roger plus que n’im­porte qui d’autre. Lorsqu’il s’agit de déter­miner qui est le meilleur, nous devrions établir des normes claires qui sont toujours un peu ouvertes à l’opi­nion, car qui est le meilleur, celui qui détient le record du monde ou celui qui gagne les Jeux olym­piques ? Je ne sais pas. Je pense que celui qui a réussi à jouer à un meilleur niveau et à faire des choses plus diffi­ciles est Federer, celui qui a le plus gagné est Djokovic et si nous devions compter toutes les parties que Rafael n’a pas jouées à cause de bles­sures, il aurait proba­ble­ment gagné plus que les autres », a estimé l’oncle de Rafael Nadal.