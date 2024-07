Dans sa chro­nique pour le quoti­dien El Pais, Toni Nadal n’est pas vrai­ment tendre à l’égard de Nole mais l’oeil avisé de l’oncle de Rafa fait « mouche ».

« Sachant que ses jambes et la préci­sion de ses coups ne sont plus ce qu’elles étaient, et qu’un match long et physique ne serait pas non plus à son avan­tage, il a tenté une tactique qui s’est avérée suici­daire. Il a voulu imposer un rythme élevé, jouer agressif, raccourcir les échanges depuis le fond du court et, à la moindre occa­sion, conclure les points au filet » a expliqué Toni.

On ne peut d’ailleurs le contre­dire car on avait bien l’im­pres­sion que Djokovic est rentré sur le court en voulant « changer » son « iden­tité » comme s’il refu­sait un combat long et fasti­dieux. Cette atti­tude surpre­nante n’est pour­tant pas une première dans sa carrière où il lui est déjà arrivé de « caviardé » un évènement.