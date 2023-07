Quelques jours après le magni­fique sacre de Carlos Alcaraz à Wimbledon, Toni Nadal, comme à son habi­tude, s’est exprimé dans les colonnes du journal espa­gnol El Pais. Et d’après l’oncle de Rafael Nadal, il voit une grande simi­li­tude entre le début de carrière de Carlos Alcaraz et celui de Roger Federer.

« Il est plein de confiance et en excel­lente forme, physi­que­ment et tech­ni­que­ment. Il me rappelle l’ir­rup­tion et la supé­rio­rité dont Federer a fait preuve depuis la fin de l’année 2003 et, surtout, en 2004. Son invin­ci­bi­lité était si écra­sante qu’il a fallu attendre l’ar­rivée d’une nouvelle géné­ra­tion pour que Roger se retrouve en diffi­culté. J’ai l’im­pres­sion qu’il en sera de même, pendant un certain temps, avec Alcaraz. »