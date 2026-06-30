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Toni Nadal : « Novak Djokovic est proba­ble­ment le meilleur joueur de l’histoire, mais… »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - Hommage Rafael Nadal

Toujours en quête d’un 25e titre du Grand Chelem, Novak Djokovic tente à nouveau sa chance à Wimbledon où il a dû s’employer et batailler en quatre sets (6−4, 5–7, 6–4, 6–4) lors de son entrée en lice face au Chinois Yibing Wu (102e mondial).

Lors d’un passage sur Radioestadio, dont les propos sont relayés par Punto de Break, Toni Nadal a souligné à quel point conquérir un nouveau Majeur à 39 ans relè­ve­rait de l’ex­ploit, même pour celui qu’il consi­dère comme le GOAT.

« C’est proba­ble­ment le meilleur joueur de l’histoire, mais les années passent aussi pour lui aussi. Ce qu’il accom­plit à cet âge‐là est tout à fait remar­quable », a déclaré l’oncle de Rafa. 

A noter que Novak Djokovic affron­tera Stefanos Tsitsipas au deuxième tour.

Publié le mardi 30 juin 2026 à 12:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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