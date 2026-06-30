Toujours en quête d’un 25e titre du Grand Chelem, Novak Djokovic tente à nouveau sa chance à Wimbledon où il a dû s’employer et batailler en quatre sets (6−4, 5–7, 6–4, 6–4) lors de son entrée en lice face au Chinois Yibing Wu (102e mondial).
Lors d’un passage sur Radioestadio, dont les propos sont relayés par Punto de Break, Toni Nadal a souligné à quel point conquérir un nouveau Majeur à 39 ans relèverait de l’exploit, même pour celui qu’il considère comme le GOAT.
« C’est probablement le meilleur joueur de l’histoire, mais les années passent aussi pour lui aussi. Ce qu’il accomplit à cet âge‐là est tout à fait remarquable », a déclaré l’oncle de Rafa.
A noter que Novak Djokovic affrontera Stefanos Tsitsipas au deuxième tour.
Publié le mardi 30 juin 2026 à 12:57