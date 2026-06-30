Toujours en quête d’un 25e titre du Grand Chelem, Novak Djokovic tente à nouveau sa chance à Wimbledon où il a dû s’employer et batailler en quatre sets (6−4, 5–7, 6–4, 6–4) lors de son entrée en lice face au Chinois Yibing Wu (102e mondial).

Lors d’un passage sur Radioestadio, dont les propos sont relayés par Punto de Break, Toni Nadal a souligné à quel point conquérir un nouveau Majeur à 39 ans relè­ve­rait de l’ex­ploit, même pour celui qu’il consi­dère comme le GOAT.

« C’est proba­ble­ment le meilleur joueur de l’histoire, mais les années passent aussi pour lui aussi. Ce qu’il accom­plit à cet âge‐là est tout à fait remar­quable », a déclaré l’oncle de Rafa.

A noter que Novak Djokovic affron­tera Stefanos Tsitsipas au deuxième tour.