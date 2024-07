Dans sa chro­nique réalisée pour le quoti­dien espa­gnol El Pais après la victoire de Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic en finale de Wimbledon, Toni Nadal a été un peu sans pitié pour décrire les mauvais choix tactiques du Serbe.

« À mon avis, la seule chance du Serbe était d’es­sayer de ralentir le jeu. Attendre qu’il réus­sisse tota­le­ment et croire que Carlos ne serait pas dans son meilleur jour. Vouloir battre le joueur de Murcie par la vitesse est prati­que­ment impos­sible de nos jours. Seul Jannik Sinner est peut‐être capable de jouer en un contre un avec l’Espagnol. Et, en fait, la finale de dimanche confirme que la vraie riva­lité dans les prochains tour­nois et, proba­ble­ment, dans les prochaines années sera entre les deux : l’Italien et notre grand cham­pion espagnol. »