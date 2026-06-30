En l’absence de Carlos Alcaraz, le tennis espagnol s’est trouvé un nouveau phénomène en la personne de Rafael Jodar, qui s’est totalement révélé lors de la saison sur terre battue.
Qualifié pour le deuxième tour de Wimbledon, le joueur de 19 ans, actuel 26e joueur mondial, a reçu les éloges d’un certain Toni Nadal, récemment de passage dans l’émission, « Radioestadio », sur la radio Onda Cero.
« Jodar joue mieux sur d’autres surfaces, mais il a beaucoup d’assurance et, s’il y a bien un tournoi où il peut créer la surprise, c’est Wimbledon. Rafa est favori face à Carreno. C’est un joueur très audacieux, qui vous oblige à vous surpasser. »
Publié le mardi 30 juin 2026 à 18:09