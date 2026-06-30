En l’ab­sence de Carlos Alcaraz, le tennis espa­gnol s’est trouvé un nouveau phéno­mène en la personne de Rafael Jodar, qui s’est tota­le­ment révélé lors de la saison sur terre battue.

Qualifié pour le deuxième tour de Wimbledon, le joueur de 19 ans, actuel 26e joueur mondial, a reçu les éloges d’un certain Toni Nadal, récem­ment de passage dans l’émis­sion, « Radioestadio », sur la radio Onda Cero.

« Jodar joue mieux sur d’autres surfaces, mais il a beau­coup d’assurance et, s’il y a bien un tournoi où il peut créer la surprise, c’est Wimbledon. Rafa est favori face à Carreno. C’est un joueur très auda­cieux, qui vous oblige à vous surpasser. »