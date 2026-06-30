Accueil ATP

Toni Nadal sur le nouveau phéno­mène du circuit : « C’est un joueur qui vous oblige à vous surpasser »

Par
Thomas S
-
113
Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

En l’ab­sence de Carlos Alcaraz, le tennis espa­gnol s’est trouvé un nouveau phéno­mène en la personne de Rafael Jodar, qui s’est tota­le­ment révélé lors de la saison sur terre battue.

Qualifié pour le deuxième tour de Wimbledon, le joueur de 19 ans, actuel 26e joueur mondial, a reçu les éloges d’un certain Toni Nadal, récem­ment de passage dans l’émis­sion, « Radioestadio », sur la radio Onda Cero.

« Jodar joue mieux sur d’autres surfaces, mais il a beau­coup d’assurance et, s’il y a bien un tournoi où il peut créer la surprise, c’est Wimbledon. Rafa est favori face à Carreno. C’est un joueur très auda­cieux, qui vous oblige à vous surpasser. »

Publié le mardi 30 juin 2026 à 18:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥