Au cours d’une chro­nique publiée dans les colonnes d’El País, Toni a parlé du forfait de son neveu à Wimbledon avant d’évo­quer la fameuse rési­lience de Rafa, atteint du syndrome de Müller‐Weiss depuis 2005 !

« Tout d’abord, il a une capa­cité à endurer la souf­france et à surmonter des diffi­cultés extra­or­di­naires. Déjà en 2005, il a dû accepter et inté­rio­riser la douleur pour pouvoir pour­suivre sa carrière spor­tive. Si nous avions accordé du crédit à la gravité de sa bles­sure, il aurait pris sa retraite dès ces premiers jours et n’au­rait même pas remporté Roland Garros 2006 », a souligné l’en­traî­neur espagnol.

17 ans plus tard, le palmarès de Rafa se compose, entre autres, de 14 Roland‐Garros et 22 titres du Grand Chelem. Rien que ça.