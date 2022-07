Après avoir fait part de sa décep­tion suite à la finale de Wimbledon entre Novak Djokovic et Nick Kyrgios, Toni Nadal a cette fois taclé l’Australien à cause de sa manière d’en­chaîner les points sans réelle stratégie.

« Il a la mauvaise habi­tude de frapper trop de balles de n’im­porte quelle façon, essen­tiel­le­ment sans faire atten­tion et en mauvaise posi­tion. Dans le tennis d’au­jourd’hui, en raison de la vitesse à laquelle la balle va, il n’y a pas d’autre choix que de cher­cher une bonne posi­tion pour avoir un bon contrôle. Les grands joueurs (Federer, Djokovic, Rafael) mesurent bien leurs pas, cherchent une bonne posi­tion et, de là, essaient de frapper un bon coup et d’aug­menter les chances de victoire. Nick Kyrgios, avec sa façon désor­donnée de comprendre le jeu, est handi­capé non pas tant par ce qu’il fait avec la balle, mais par la façon dont il veut le faire. Il est très diffi­cile pour lui de réaliser la conti­nuité qui néces­site de marquer des points. Le tennis est un sport de répé­ti­tion, plutôt que spectaculaire. »