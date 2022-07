Au cours d’une chro­nique publié dans les colonnes du média espa­gnol El País, Toni Nadal s’est montré parti­cu­liè­re­ment tran­chant. Il a assez sévè­re­ment critiqué Stefanos Tsitsipas, inca­pable de se contrôler face à un Nick Kyrgios déchaîné et parti­cu­liè­re­ment bavard, lors du choc du 3e tour samedi soir.

« Il est vrai que Kyrgios est trop agaçant, provo­ca­teur et qu’il peut faci­le­ment taper sur les nerfs de ses adver­saires. Cependant, j’ai été extrê­me­ment surpris qu’un joueur de tennis classé numéro cinq du clas­se­ment ATP, l’un des candi­dats pour soulever le trophée dimanche prochain, ne soit pas capable de se contrôler, de contenir ses émotions. Il a laissé passer l’oc­ca­sion de marquer quelques points dans un match et dans un tournoi de cette impor­tance. Ceux d’entre nous qui se consacrent à ce sport ne savent que trop bien que le dérou­le­ment d’un match et, par consé­quent, son issue, dépendent souvent de quelques balles. Il est clair que Tsitsipas a agi à son propre détri­ment, n’ayant pas l’ha­bi­tude de gérer ces situa­tions dans lesquelles un joueur se sent quelque peu ridi­cule, et inca­pable de contrôler ses émotions et sa nervo­sité », a écrit l’oncle de Rafael Nadal.