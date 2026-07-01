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Très mauvaise nouvelle pour Serena Williams après sa défaite au premier tour

Par
Baptiste Mulatier
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Gros coup dur pour Serena Williams. 

Battue en trois sets par l’Australienne Maya Joint (87e mondiale) au premier tour de Wimbledon (6−3, 6–7[3], 6–3), pour son grand retour en simple à l’âge de 44 ans, la légende améri­caine ne s’était pas rendue en confé­rence de presse après sa défaite.

Selon les infor­ma­tions du Times, Serena s’est blessée au genou lors de son match et on lui aurait même apporté des béquilles dans les vestiaires. Sa parti­ci­pa­tion au double féminin avec Venus est évidem­ment incertaine.

A suivre…

Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 14:39

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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