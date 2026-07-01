Gros coup dur pour Serena Williams.

Battue en trois sets par l’Australienne Maya Joint (87e mondiale) au premier tour de Wimbledon (6−3, 6–7[3], 6–3), pour son grand retour en simple à l’âge de 44 ans, la légende améri­caine ne s’était pas rendue en confé­rence de presse après sa défaite.

Selon les infor­ma­tions du Times, Serena s’est blessée au genou lors de son match et on lui aurait même apporté des béquilles dans les vestiaires. Sa parti­ci­pa­tion au double féminin avec Venus est évidem­ment incertaine.

😔🤕🇺🇸 Wow – Serena Williams injured her knee during her #Wimbledon singles match against Joint yesterday



In doubt for the women’s doubles with Venus and had crutches brought to the locker room after­wards



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A suivre…