Gros coup dur pour Serena Williams.
Battue en trois sets par l’Australienne Maya Joint (87e mondiale) au premier tour de Wimbledon (6−3, 6–7[3], 6–3), pour son grand retour en simple à l’âge de 44 ans, la légende américaine ne s’était pas rendue en conférence de presse après sa défaite.
Selon les informations du Times, Serena s’est blessée au genou lors de son match et on lui aurait même apporté des béquilles dans les vestiaires. Sa participation au double féminin avec Venus est évidemment incertaine.
😔🤕🇺🇸 Wow – Serena Williams injured her knee during her #Wimbledon singles match against Joint yesterday— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) July 1, 2026
In doubt for the women’s doubles with Venus and had crutches brought to the locker room afterwards
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A suivre…
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 14:39