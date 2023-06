3. Comme lors du dernier Roland Garros, trois chocs franco‐français auront lieu au premier tour de Wimbledon :

▪️ Muller vs Rinderknech

▪️ Bonzi vs Mayot (Q)

▪️ Moutet vs Gasquet



L’assurance d’avoir trois Français au second tour du tournoi (mais égale­ment trois éliminés). pic.twitter.com/M8EVQcZTDq