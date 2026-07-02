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Tsitsipas, après avoir été surclassé par Djokovic : « Je ne conti­nue­rais pas à jouer au tennis si ne je croyais pas pouvoir disputer à nouveau une finale en Grand Chelem »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il a été dominé et battu pour la douzième fois de suite par Novak Djokovic, à l’oc­ca­sion du deuxième tour de Wimbledon (6−3, 6–4, 6–2), Stefanos Tsitsipas reste confiant et ambi­tieux pour l’avenir. 

« Je ne conti­nue­rais pas à jouer au tennis si je ne croyais pas pouvoir revenir et prétendre à nouveau à de grands titres et à de grandes finales en Grand Chelem. Si je n’y croyais vrai­ment pas, j’aurais déjà arrêté de jouer », a déclaré le double fina­liste de Roland‐Garros en 2021 et de l’Open d’Australie en 2023, dans des propos relayés par le média grec Tennis24.

Pour rappel, le Grec a opéré de grands chan­ge­ments dans son équipe avant Wimbledon en se sépa­rant notam­ment de son père.

Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 15:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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