S’il a été dominé et battu pour la douzième fois de suite par Novak Djokovic, à l’occasion du deuxième tour de Wimbledon (6−3, 6–4, 6–2), Stefanos Tsitsipas reste confiant et ambitieux pour l’avenir.
« Je ne continuerais pas à jouer au tennis si je ne croyais pas pouvoir revenir et prétendre à nouveau à de grands titres et à de grandes finales en Grand Chelem. Si je n’y croyais vraiment pas, j’aurais déjà arrêté de jouer », a déclaré le double finaliste de Roland‐Garros en 2021 et de l’Open d’Australie en 2023, dans des propos relayés par le média grec Tennis24.
Pour rappel, le Grec a opéré de grands changements dans son équipe avant Wimbledon en se séparant notamment de son père.
Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 15:57