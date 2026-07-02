S’il a été dominé et battu pour la douzième fois de suite par Novak Djokovic, à l’oc­ca­sion du deuxième tour de Wimbledon (6−3, 6–4, 6–2), Stefanos Tsitsipas reste confiant et ambi­tieux pour l’avenir.

« Je ne conti­nue­rais pas à jouer au tennis si je ne croyais pas pouvoir revenir et prétendre à nouveau à de grands titres et à de grandes finales en Grand Chelem. Si je n’y croyais vrai­ment pas, j’aurais déjà arrêté de jouer », a déclaré le double fina­liste de Roland‐Garros en 2021 et de l’Open d’Australie en 2023, dans des propos relayés par le média grec Tennis24.

Pour rappel, le Grec a opéré de grands chan­ge­ments dans son équipe avant Wimbledon en se sépa­rant notam­ment de son père.