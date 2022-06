En confé­rence de presse, Stefanos a expliqué que sa récente victoire à Majorque avait changé sa vision du gazon. Il a aussi rappelé avec un petit manque de tact que chez les messieurs avant de remporter des gros titres il fallait forcé­ment passer par une case dite d’ap­pren­tis­sage sur des évène­ments plus mineurs. Pas sur que cette analyse soit bien compris par tous les observateurs.

« Gagner avant un événe­ment comme celui‐ci aide, bien sûr. Ici, les courts sont complè­te­ment diffé­rents, l’herbe est parfaite. Il n’y a pas de mauvais rebonds, ce qui vous aide parfois et vous nuit parfois. C’est du tennis pur, propre. Gagner à Majorque m’a fait tomber encore plus amou­reux du gazon, j’aime jouer sur l’herbe, et gagner sur cette surface vous remonte le moral, c’est excellent pour votre confiance. Mon titre en Espagne m’en­cou­rage à persé­vérer, cela vous donne le moral et vous aide aussi à gagner des titres plus impor­tants par la suite. Il faut commencer par les éche­lons infé­rieurs, même si, par exemple, chez les filles, cela n’ar­rive pas, elles gagnent tout de suite de grands tour­nois, mais chez les hommes, c’est un peu diffé­rent ».