Depuis plusieurs semaines, Stefanos Tsitsipas semble tota­le­ment perdu, entre chan­ge­ments d’équipement, de staff et de forme mentale. Le Grec ne sait plus sur quel pied danser, comme il l’a confié hier après sa défaite.

Victime de douleurs récur­rentes au dos depuis le début de sa carrière, Tsitsipas a confié en confé­rence de presse, comme le rapporte L’Équipe, avoir ressenti les mêmes symp­tômes que le Français Arthur Fils à Roland‐Garros.

« Je me bats depuis des années avec le bas du dos, côté gauche. C’est exac­te­ment ce qu’Arthur Fils a ressenti ces deux dernières semaines à Roland‐Garros. C’est une bles­sure très déli­cate. C’est très dur de me voir dans un tel état. Je suis devenu physi­que­ment fragile et je mène une véri­table guerre pour me sentir bien, pour pouvoir me dépasser. J’ai tout tenté : un travail physique intense, de la physio­thé­rapie, une opti­mi­sa­tion totale… Et aujourd’hui, je n’ai plus de réponses » a déclaré Stefanos Tsitsipas.