Vainqueur au second tour, Stefanos va main­te­nant affronter Kyrgios pour un match qui sent la poudre. En confé­rence de presse, le Grec visi­ble­ment heureux de ses pres­ta­tions a défini ce qui le rappro­chait des plus grands.

« Je dirais que ma menta­lité est très forte. Si je tombe, je me relève toujours et je travaille dur. Je n’ai pas eu de jours où je ne voulais pas m’en­traîner. Si je tombe, je me relève plus fort. Il y a aussi une partie que j’ap­porte avec moi, la disci­pline, la compé­tence et la force mentale. Dans mes meilleurs jours, je sens que je peux très bien lire le jeu de mes adver­saires et être créatif sur le court. Peut‐être pas autant que Federer, mais je m’en rapproche »