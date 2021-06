Stefanos Tsitsipas pour­rait retrouver son bour­reau, Novak Djokovic, en demi‐finales à Wimbledon. Le Grec veut sa revanche. En confé­rence de presse, il a fait part de son inten­tion d’empêcher le Serbe de remporter un 20e titre du Grand Chelem. Tsitsipas s’est aussi mis dans la peau de Nole…

« C’est un joueur complet. Il a le poten­tiel pour gagner le tournoi. En tant que joueur de la jeune géné­ra­tion, nous ne nous appe­lons plus la Next Gen, mais nous avons faim et voulons quelque chose de simi­laire un jour. Nous sommes évidem­ment là pour l’ar­rêter. Nous sommes ici pour essayer de mettre fin à son rêve. Ça va être compliqué. C’est très diffi­cile pour moi de jouer contre lui. Je pense qu’il est l’un des meilleurs joueurs que le tennis ait vu. C’est comme ça pour une raison : il a travaillé si dur pour y arriver. Djokovic pense en ce moment qu’il est le meilleur. C’est pour­quoi il joue de cette façon. Je dois aussi dire que le gazon est une surface où il joue bien et avec confiance. Pour moi person­nel­le­ment, j’ai un long chemin à parcourir pour l’af­fronter dans ce tournoi. Je ne pense pas que ce sera plus facile pour l’un ou l’autre », a assuré Stefanos Tsitsipas, plutôt confiant.

Les deux joueurs entrent en lice ce lundi.