La ques­tion était sur toutes les lèvres ce vendredi après la grosse frayeur d’Andy Murray, auteur d’un cri de douleur inquié­tant avant l’in­ter­rup­tion de son match face à Stefanos Tsitsipas ce jeudi soir, alors qu’il menait deux manches à une.

Et force est de constater que le Britannique a simple­ment eu très peur car il n’a jamais semblé gêné par son adduc­teur gauche lors de cette reprise sous le soleil londonien.

Si la première partie du duel a tenu toutes ses promesses avant son arrêt pour cause de couvre‐feu obli­ga­toire à Wimbledon après 23h, la deuxième partie fut tout aussi serrée et passionnante.

Fort de son avance au score et d’une condi­tion physique impres­sion­nante (titré à deux reprises en Challenger en prépa­ra­tion du tournoi), l’Écossais a une fois de plus démontré qu’il était un joueur spécial et que sa présence jadis parmi le fameux Big 4 n’était pas un hasard.

Mais c’était sans compter la pres­ta­tion très impres­sion­nante du Grec, auteur de son meilleur match depuis des mois et son parcours à l’Open d’Australie où il s’était incliné en finale face à l’im­bat­table Novak Djokovic.

Bluffant de soli­dité et de calme, le 5e joueur mondial, sans s’af­foler, est parvenu à revenir à hauteur du local grâce notam­ment à un jeu décisif du 4e set quasi parfait.

12 ans plus jeune que son adver­saire et certai­ne­ment plus frais, Stefanos Tstsispas, auteur d’un break précoce dans l’ul­time manche s’est fina­le­ment imposé après 4h40 d’un magni­fique combat : 7–6(3), 6–7(2), 4–6, 7–6(3), 6–4.

On retiendra évidem­ment le niveau de jeu d’Andy Murray qui, à 36 ans et avec une hanche en métal, parvient à faire plus que riva­liser avec un membre perma­nent du top 10 mondial.

Du côté de Tsitsipas, il suffit d’ob­server sa partie de tableau pour se rendre compte que cette victoire vaut double voire triple. Opposé à Laslo Djere au 3e tour dès demain (samedi), il pour­rait ensuite affronter, pour une place en quarts de finale, l’Américain Eubanks ou l’Australien O’Connell. Vous avez dit ouvert ?