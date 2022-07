Il fallait s’y attendre après le match mouve­menté entre Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas à l’oc­ca­sion du 3e tour samedi soir, le All England Lawn Tennis and Croquet Club a sévi !

Les deux joueurs vont passer à la caisse. Le Grec a été condamné à la plus grosse amende, d’un montant de 10 000 dollars pour conduite anti­spor­tive, suite à son jet de balle dans le public.

L’Australien devra lui verser 4 000 dollars pour obscé­nité audible. Il s’en était pris à un juge de ligne avant de demander la disqua­li­fi­ca­tion de son adver­saire dans des termes assez agressifs.

😆 — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) July 3, 2022

Nick n’a appa­rem­ment pas compris la déci­sion des organisateurs.