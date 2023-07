Quelques heures avant de faire son entrée en lice à Wimbledon où il affron­tera ce mardi Dominic Thiem pour le choc de la journée dans le tableau masculin, Stefanos Tsitsipas s’est longue­ment confié au média grec SDNA.

Et lorsque le jour­na­liste lui a demandé s’il était d’ac­cord avec le fait que Novak Djokovic avait déjà remporté le tournoi, le 5e joueur mondial n’a pas nié l’af­fir­ma­tion avant de citer Rafael Nadal en compa­raison avec la santé de fer du Serbe.

Question : En tant que joueur du Top 5 et chal­lenger pour le titre, que ressentez‐vous lorsque vous entendez des experts et des non‐spécialistes dire que Novak Djokovic a déjà le trophée dans sa poche ?

« D’une certaine manière, il l’a ! Cela me raidit, mais c’est vrai. Et je veux abso­lu­ment moi aussi dominer et montrer que je suis capable de faire quelque chose aussi, mais il a trouvé la formule secrète qui lui permet d’être présent à chaque Grand Chelem, d’aller loin sans aucun problème contre n’im­porte quel adver­saire. Ça marche comme sur des roulettes ! J’ai observé ses routines et j’ai vu à quel point il est profes­sionnel dans ce qu’il fait. Il est tout à fait normal qu’il joue à ce niveau. Je ne veux pas dire du mal de Nadal, mais il a des habi­tudes diffé­rentes qui lui ont coûté dans sa carrière à cause des bles­sures et je sais pour­quoi cela arrive. Novak a évité cela, son régime est le plus incroyable qui existe dans le tennis, sa récu­pé­ra­tion est la plus avancée que j’ai vue, donc je prends certains éléments et je les ajoute à mon propre tennis. Je pense que c’est la raison pour laquelle il est si fort à un âge où l’on pour­rait penser que le niveau baisse habituellement. »