« Je sais que c’est un peu fou de dire cela, mais je pense que l’on pour­rait soutenir qu’Alcaraz et Sinner seraient les favoris pour battre Nadal à Roland‐Garros, à son meilleur niveau ! », avait déclaré John McEnroe sur TNT Sports après la finale d’an­tho­logie à Roland‐Garros entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Interrogé par Tennis365 avant Wimbledon (29 juin au 13 juillet), Stefanos Tsitsipas a commenté cet avis qui a fait beau­coup parler.

« J’ai joué contre les deux. Tous deux sont d’ex­cel­lents frap­peurs, tant sur terre battue que sur dur, mais je donne­rais l’avan­tage à Carlos, qui est un joueur plus créatif, surtout sur terre battue. Je trouve qu’il a beau­coup plus d’op­tions quand il joue, c’est assez évident et clair. Et je préfé­re­rais évidem­ment Sinner sur dur. Je donne­rais donc plus de chances à Carlos contre Nadal sur terre battue, si je devais parier mon argent. Je pense que Carlos aurait eu des chances contre Nadal à son meilleur niveau sur terre battue. Je le pense vrai­ment. Je ne dis pas qu’il l’au­rait battu, mais il aurait eu des chances de créer quelque chose de spécial contre lui. »