Vraiment séparé son père, Stefanos débute en quelque sort une nouvelle carrière alors qu’il est âgé de 27 classé dans profondeurs du top100. Ce match face à Djokovic était donc quelque part un vrai test.
« Je ne suis simplement pas satisfait du résultat. Je veux plus, je veux mieux et j’espère revenir bientôt au travail pour tirer des enseignements de cette défaite.Novak a bien joué, comme toujours. Je respecte énormément Djokovic. Il a accompli tout ce qu’il a réalisé grâce à sa capacité sur le court. Il est maintenant temps de me concentrer sur mon propre jeu et de tirer parti au maximum de mes forces. Je veux exploiter pleinement mon jeu pour aborder les prochains mois avec des objectifs beaucoup plus ambitieux. Je ne peux nier qu’il existe un écart de niveau important, c’est vrai. Je l’ai ressenti pendant le match. Je pouvais le voir et le ressentir. J’espère juste que la prochaine fois, les choses seront différentes ».
Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 09:56