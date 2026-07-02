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Tsitsipas : « Je ne peux nier qu’il existe un écart de niveau impor­tant, c’est vrai. Je l’ai ressenti pendant le match. Je pouvais le voir et le ressentir. J’espère juste que la prochaine fois, les choses seront différentes ».

Par
Laurent Trupiano
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Vraiment séparé son père, Stefanos débute en quelque sort une nouvelle carrière alors qu’il est âgé de 27 classé dans profon­deurs du top100. Ce match face à Djokovic était donc quelque part un vrai test. 

« Je ne suis simple­ment pas satis­fait du résultat. Je veux plus, je veux mieux et j’es­père revenir bientôt au travail pour tirer des ensei­gne­ments de cette défaite.Novak a bien joué, comme toujours. Je respecte énor­mé­ment Djokovic. Il a accompli tout ce qu’il a réalisé grâce à sa capa­cité sur le court. Il est main­te­nant temps de me concen­trer sur mon propre jeu et de tirer parti au maximum de mes forces. Je veux exploiter plei­ne­ment mon jeu pour aborder les prochains mois avec des objec­tifs beau­coup plus ambi­tieux. Je ne peux nier qu’il existe un écart de niveau impor­tant, c’est vrai. Je l’ai ressenti pendant le match. Je pouvais le voir et le ressentir. J’espère juste que la prochaine fois, les choses seront différentes ».

Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 09:56

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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