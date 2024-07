S’il s’est imposé en trois sets contre Taro Daniel au premier tour de Wimbledon, 7–6(5), 6–4, 7–5, Stefanos Tsitsipas n’était pas tota­le­ment satis­fait de sa performance.

« J’ai l’im­pres­sion d’avoir fait un assez bon travail pour gagner mais je suis un peu déçu par certaines choses que je contrô­lais et que je n’ai pas pu exécuter comme je le voulais. Cela a créé un peu de frus­tra­tion parce que j’avais l’im­pres­sion d’être très bon à certains moments, de me créer beau­coup d’oc­ca­sions, mais de ne pas pouvoir les saisir. Au fur et à mesure que le match avan­çait, j’ai eu l’im­pres­sion de gagner en dyna­mique et en confiance, et j’ai commencé à sentir mes coups avec plus de préci­sion. Mes retours auraient pu être meilleurs, car j’ai l’im­pres­sion que j’ai perdu beau­coup de retours de deuxième service sans les exploiter. C’est quelque chose qui m’a coûté un peu cher, et j’ai l’im­pres­sion que cela m’au­rait faci­lité la vie si j’avais été capable de presser et de créer de la pres­sion sur les deuxièmes services, qui ont fini par s’en­voler ou ne pas leur donner l’op­por­tu­nité qu’ils méritaient. »

A noter que le Grec affron­tera Emil Ruusuvuori ou Mackenzie McDonald au deuxième tour.