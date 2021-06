Flamboyant à Roland‐Garros, Stefanos affronte ce jour Francis Tiafoe lors d’un duel qui sent la poudre. Alors qu’il avait multi­plié le tour­nois de prépa­ra­tion lors de la saison sur terre battue, le Grec a fait l’im­passe pour aborder Wimbledon. La faute à un flot d’émo­tions fortes qui l’ont mis à plat. Stefanos avait besoin de se poser dans le Buckinghamshir comme il l’a expliqué au Guardian : « Je sentais que c’était le bon endroit car je ne voulais pas aller dans un endroit trop chaud ou être à la plage. C’est sûr que c’était une sage déci­sion. Je ne pense pas que cela aurait été très intel­li­gent de jouer la semaine prochaine sur le gazon, étant donné que je me suis beau­coup investi dans une longue et épui­sante saison sur l’ocre. Je voulais donc éviter les bles­sures ou toute sorte d’épui­se­ment mental. Je n’étais pas encore prêt à jouer. Je n’ai pas de regrets. C’était comme ça » a expliqué Tsitsipas.

Concernant son ambi­tion sur cette édition de Wimbledon, il n’y pas de surprise, le Grec veut aller loin : « Je suis vrai­ment excité. Pour l’ins­tant, je n’ai pas vrai­ment eu les résul­tats sur herbe que je recherche. Je pense que cette année pour­rait être diffé­rente. J’ai grandi. J’ai été témoin de deux ou trois choses diffé­rentes, j’ai plus d’ex­pé­rience. Et je dirais aussi que je suis un peu plus confiant qu’a­vant. Wimbledon a toujours été mon tournoi préféré. Je n’ai pas encore tout à fait obtenu le résultat que je souhai­tais mais c’est quelque chose sur lequel je travaille vrai­ment. Cela va signi­fier beau­coup, si je suis capable de retirer quelque chose »