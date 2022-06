Vainqueur à Majorque, le Grec qui avait été éliminé au 1er tour l’an dernier semble avoir trouvé la bonne formule pour bien jouer sur herbe et pour­rait changer ainsi de statut sur cette édition 2022.

« L’année dernière a été diffi­cile pour moi. Je n’ai pas joué un seul match sur gazon avant Wimbledon. J’essayais de jouer sur le gazon comme je le faisais sur la terre battue, ce qui était une grosse erreur. Techniquement, tacti­que­ment, tout s’est écroulé. J’ai regardé quelques vidéos de l’année dernière pour analyser autant que possible, voir mes faiblesses. Rien n’avait de sens. Je me suis égale­ment rendu compte que lors des séances d’en­traî­ne­ment que j’avais, des matchs amicaux que je faisais avant, tout semblait faux. Avec de petits ajus­te­ments, vous pouvez toujours revenir là où vous voulez être. Pour moi, c’est un nouveau départ ici à Wimbledon. La façon dont je perçois cette surface est un peu diffé­rente. Ce que j’es­père cette année, c’est passer le premier tour et voir ce que ça donne ensuite. »