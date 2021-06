Sèchement éliminé par Frances Tiafoe au premier tour de Wimbledon, Stefanos Tsitsipas n’est pas parvenu assurer une bonne tran­si­tion entre la terre battue et le gazon. Finaliste malheu­reux de Roland‐Garros il y a deux semaines, le joueur grec n’était peut‐être pas dans les meilleures dispo­si­tions mentales pour enchaîner de la sorte. En confé­rence de presse, il a bien sur évoqué cette donnée tout en rendant un bel hommage à son adversaire.

« C’était sûre­ment crucial d’avoir des matchs sur gazon dans les jambes puisque ce n’est qu’à la fin du troi­sième set que j’ai pu avoir un meilleur feeling avec mon jeu. Clairement, je ne voulais pas que cela se passe comme ça, mais il faut juste valo­riser le travail de Francis Tiafoe et dire qu’il a très bien joué et que je ne pouvais pas main­tenir l’in­ten­sité et faire quelque chose de meilleur. D’un autre côté, il a eu une prépa­ra­tion solide et je pense que ces tour­nois l’ont l’aidé à se préparer pour la saison sur gazon. La tran­si­tion de la terre battue à l’herbe est le plus grand défi de notre sport. »