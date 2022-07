Stefanos Tsitsipas a une manière bien à lui d’as­sumer une défaite et ses faiblesses, aussi bien mentales que tennistiques.

Battu en quatre manches par l’Australien après une rencontre marquée par plusieurs inci­dents, le Grec s’est présenté en confé­rence de presse avec la ferme atten­tion de jeter l’op­probre sur son adver­saire. Une première fois en le trai­tant de « brute » puis en inci­tant carré­ment le circuit et les autres joueurs à « l’empêcher de nuire ».

« Je crois que l’on devrait mettre ensemble une règle en place. Je ne sais pas, à propos des paroles. Pourquoi devriez‐vous parler pendant que vous jouez ? Ça n’a aucun sens. Vous êtes là pour faire votre job. Chaque point que j’ai joué aujourd’hui, j’ai eu le senti­ment qu’il allait se passer quelque chose de l’autre côté du filet. J’essaie de ne pas être distrait par ça, parce que je sais que ça pour­rait être inten­tionnel, parce qu’il peut jouer autre­ment. C’est sa manière de mani­puler l’ad­ver­saire et vous distraire. Personne d’autre ne fait cela. Personne n’est aussi contrarié et frustré tout le temps. Ça se déclenche si faci­le­ment et si vite. J’espère vrai­ment que nous les joueurs on va nettoyer et faire une version plus propre de notre sport, que ce genre de compor­te­ment ne soit pas accepté, pas permis, pas toléré », déclaré le Grec qui utilise une méthode plus discu­table d’au­tant que c’est bien lui qui aurait du disqua­lifié après avoir envoyé volon­tai­re­ment une balle en direc­tion du public.