Battu par un Frances Tiafoe en fusion, Stefanos Tsitsipas n’est pas resté long­temps à Wimbledon. Sans vouloir cher­cher d’ex­cuses, il semble bien que le Grec a besoin de calme, de repos, mais aussi de joie, car comme il l’a souligné les multiples bulles commencent à peser lourd dans la balance : « Les condi­tions sont les mêmes pour chaque joueur, mais le système des « bulles » rend le circuit vrai­ment épui­sant semaine après semaine. C’est très diffi­cile quand on sait qu’on va être dans une bulle pendant presque un mois et que deux semaines plus tard il faut se soumettre à la même chose. Je pense que c’est un défi, mais je ne veux pas trouver d’ex­cuses pour cela. Aujourd’hui, j’ai joué un match où j’avais mes chances, mais mon adver­saire a beau­coup mieux joué. Bien sûr, il n’avait pas le même esprit combatif que d’ha­bi­tude et la prochaine fois j’ai­me­rais voir une version diffé­rente de moi. Et c’est ce qui est bien et récon­for­tant : savoir qu’il y a toujours une prochaine fois »