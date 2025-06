Présent à l’ex­hi­bi­tion Giorgio Armani Classic dont le plateau est XXL, Stefanos a livré une belle partie face à Frances Tiafoe.

Même si ces duels sont joués dans un climat très zen car il s’agit aussi de faire le spec­tacle, les obser­va­teurs ont quand même pu noter que le Grec avait été très perfor­mant sur sa remise en jeu.

A l’issue du match sur le court, Stefanos a avoué que c’était forcé­ment un vrai axe de travail avec son nouveau coach Goran Ivanisevic.

Tsitsipas on his serve & if he’s been getting tips from new coach Goran Ivanisevic



“Today was a great day. Obviously Frances is right. I’ve never seen myself serve this way so I’d say it’s an impro­ve­ment so far..hope I can come up with those serves at Wimbledon”@Tennis_Classic pic.twitter.com/ph1K0iQXnP