À peine titré sur le gazon de Majorque, Stefanos Tsitsipas s’est présenté ce dimanche en confé­rence de presse à Londres à l’oc­ca­sion du média day de Wimbledon.

Interrogé à propos de Rafael Nadal et de sa commu­ni­ca­tion vis‐à‐vis de sa bles­sure au pied, le Grec a estimé en quelque sorte qu’il en jouait afin de se donner encore plus de force. Une analyse peut‐être pas si éloi­gnée de la vérité.

« Nous sommes habi­tués à ce que Rafa ne puisse pas jouer et remporte ensuite plusieurs Grands Chelems ou tour­nois. C’est là que je pense que les adver­saires doivent être plus prudents. Quand il dit qu’il ne peut pas jouer et qu’il a des problèmes au pied, c’est là qu’il est le plus mena­çant. C’est en fait de la psycho­logie inversée en quelque sorte. J’ai beau­coup de respect pour ce qu’il a fait à Roland‐Garros, jouer avec son pied comme ça. Ils lui donnent en quelque sorte l’im­pres­sion d’être immortel, les choses qu’il est capable d’ac­com­plir. Le niveau d’in­ten­sité qu’il est capable d’im­poser à des moments où il est très incon­for­table est impres­sion­nant, il serait diffi­cile pour la plupart des joueurs de concourir dans ces condi­tions physiquement. »