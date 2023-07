Depuis Majorque où il a été éliminé dès le 1er tour par Yannick Hanfmann, Stefanos Tsitsipas a accordé une inter­view au média espa­gnol AS dans laquelle il évoque son triste bilan contre la « bombe » Carlos Alcaraz (zéro victoire, cinq défaites).

« Carlos nous a montré que le tennis est un sport plus intense que ce à quoi nous nous atten­dions. Rafa aussi a apporté quelque chose de nouveau avec son tennis. Je pense que Carlos, main­te­nant, apporte du sang frais, il court très vite, il frappe la balle très fort. Il joue très libre­ment et c’est l’un des joueurs les plus talen­tueux que j’ai vus. Il sera diffi­cile à battre. Je sais que c’est un très bon joueur. Il a montré au cours des derniers matches que nous avons joués qu’il était un adver­saire coriace. J’essaie d’en tirer le meilleur parti. J’espère que les résul­tats seront diffé­rents. La seule façon d’y parvenir est de travailler dur. Il n’y a pas de raccourcis. »

Pour rappel, Tsitsipas, auteur d’une prépa­ra­tion très diffi­cile sur gazon, affron­tera Dominic Thiem au 1er tour de Wimbledon (3 au 16 juillet). Et il ne pour­rait retrouver Carlos Alcaraz qu’en demi‐finales.