Et si Stefanos Tsitsipas avait pris la déci­sion la plus impor­tante de sa carrière en embau­chant Goran Ivanisevic comme entraîneur ?

Si les effets de cette colla­bo­ra­tion très récente ne se sont pas encore fait sentir en termes de résul­tats, le Grec s’est exprimé avec enthou­siasme à ce sujet dans les colonnes de l’Express avant son entrée en lice à Wimbledon où il sera opposé au Français Royer.

« Je suis à un stade de ma vie et de ma carrière où je veux quelque chose de rafraî­chis­sant, je veux quelque chose de nouveau, je veux quelque chose d’ex­ci­tant, je veux quelque chose qui ait un langage diffé­rent, un langage diffé­rent programmé. Un langage de vérité, d’hon­nê­teté, et même, vous savez quoi ? Je dirais que Goran est strict avec moi et qu’il est très dur avec moi. N’importe quel autre joueur aurait proba­ble­ment paniqué et se serait demandé comment il pouvait me parler de la sorte. Vous voyez ? Il s’agit d’une ques­tion person­nelle ? Mais j’ai besoin de ça, parce que j’ai besoin de la vérité, et j’ai besoin de quel­qu’un qui soit dur avec moi. Et je pense que c’est la base sur laquelle je vais construire, et c’est la base que je sais, évidem­ment il me respecte, mais c’est la façon, l’exé­cu­tion dont j’ai besoin pour me mettre au travail et montrer le vrai Stefanos qui a manqué ces deux dernières années. »