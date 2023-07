On s’at­ten­dait à un gros match et on ne peut pas dire que l’on s’est trompé

Malgré tout le niveau n’a pas toujours été au rendez‐vous notam­ment au 3ème set où Thiem a sombré un peu physi­que­ment, il a repris un vrai rythme de croi­sière pour finir en trombe.

D’un côté, Tsitsipas a livré une copie assez iden­tique à celles propo­sées depuis Roland‐Garros, c’est à dire avec quelques hauts et de nombreux bas avec ce vrai senti­ment que le Grec est loin d’être concentré à 100% sur l’effectif.

En face, Thiem est toujours resté en contact, notam­ment dans le 4ème set où il aurait pu passer à la trappe.

Au final, dans l’ul­time manche, on assis­tait à un vrai bras de fer sous un soleil couchant et une lumière que seul Wimbledon peut nous proposer et 90% des points joués se finis­saient par un coup gagnant.

Mais comme il fallait bien qu’un de ces deux éléphants se rendent au cime­tière, c’est Domi qui lâchait prise alors qu’il avait été le premier à obtenir une balle de break dans l’ul­time set. Sa double faute à 30 partout, 6–5 semblait etre la faute de trop mais l’Autrichien effa­çait avec panache la balle de match concédée. On allait avoir le droit à un super tie‐break.

Et il fut de toute beauté, avec quelques points épiques, et surtout une effi­ca­cité incroyable du Grec sur sa première balle. Au final, cela faisait une toute petite différence.

Tsitsipas s’im­po­sait sur sa 3ème balle de match (3−6, 7–6, 6–2, 6–7, 7–6 (8)) et s’of­frait le privi­lège d’aller défier au 2ème tour sur le central un certain Andy Murray.