Tombé au 88e rang mondial, Stefanos Tsitsipas a pris une décision majeure pour la suite de sa carrière. Le Grec de 27 ans a officialisé la fin définitive de sa collaboration avec son père, Apostolos, qui l’a accompagné pendant la quasi‐totalité de son parcours sur le circuit.
Après une première séparation en 2024, le double finaliste en Grand Chelem a décidé de tourner définitivement la page. Il expliqué sa décision lors d’une interview accordée à SDNA.
« Plus je grandis, plus j’ai l’impression qu’il m’est beaucoup plus difficile d’entretenir une relation stable avec mon père. Je pense que mon père a besoin d’autres choses, tout comme j’ai moi‐même besoin de choses différentes. Je le ressentais aussi dans la dynamique quotidienne de notre collaboration. J’ai l’impression que nous sommes arrivés à un point où je recherche désormais quelque chose de complètement différent. Ces derniers temps, j’avais l’impression que la présence de mon père à mes côtés m’apportait un certain réconfort, mais ce n’est pas la solution qui me permettra de franchir les prochaines étapes et de donner une nouvelle orientation à ma carrière. Bien sûr, je l’aime énormément et je veux ce qu’il y a de mieux pour lui, mais pour l’instant, je pense à moi et à ce qui est le mieux pour moi. je pense que nous ne travaillerons plus ensemble à l’avenir. Je veux désormais commencer à prendre mes propres décisions et à décider pour moi‐même. Je pense que mon père a beaucoup à offrir à mes autres frères et sœurs ainsi qu’aux jeunes artistes en devenir, aux plus jeunes ; c’est là‐dessus qu’il doit se concentrer. Pour ma part, j’ai d’autres projets en tête qui, je pense, ne cadrent pas avec la façon dont nous travaillons ensemble ces derniers temps. »
Tsitsipas a également annoncé qu’il travaillerait désormais avec Thomas Perrin, membre du programme High Performance de l’Académie Mouratoglou, sous la supervision de celui qui se fait appeler « The coach » sur Instagram, Patrick Mouratoglou. L’entraîneur français sera également présent sur certains tournois lorsque son emploi du temps le permettra.
Publié le dimanche 28 juin 2026 à 17:51