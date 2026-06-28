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Tsitsipas vire son père et nomme « the coach » : « Je pense à moi et à ce qui est le mieux pour moi »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombé au 88e rang mondial, Stefanos Tsitsipas a pris une déci­sion majeure pour la suite de sa carrière. Le Grec de 27 ans a offi­cia­lisé la fin défi­ni­tive de sa colla­bo­ra­tion avec son père, Apostolos, qui l’a accom­pagné pendant la quasi‐totalité de son parcours sur le circuit.

Après une première sépa­ra­tion en 2024, le double fina­liste en Grand Chelem a décidé de tourner défi­ni­ti­ve­ment la page. Il expliqué sa déci­sion lors d’une inter­view accordée à SDNA.

« Plus je grandis, plus j’ai l’impression qu’il m’est beau­coup plus diffi­cile d’entretenir une rela­tion stable avec mon père. Je pense que mon père a besoin d’autres choses, tout comme j’ai moi‐même besoin de choses diffé­rentes. Je le ressen­tais aussi dans la dyna­mique quoti­dienne de notre colla­bo­ra­tion. J’ai l’impression que nous sommes arrivés à un point où je recherche désor­mais quelque chose de complè­te­ment diffé­rent. Ces derniers temps, j’avais l’impression que la présence de mon père à mes côtés m’apportait un certain récon­fort, mais ce n’est pas la solu­tion qui me permettra de fran­chir les prochaines étapes et de donner une nouvelle orien­ta­tion à ma carrière. Bien sûr, je l’aime énor­mé­ment et je veux ce qu’il y a de mieux pour lui, mais pour l’instant, je pense à moi et à ce qui est le mieux pour moi. je pense que nous ne travaille­rons plus ensemble à l’avenir. Je veux désor­mais commencer à prendre mes propres déci­sions et à décider pour moi‐même. Je pense que mon père a beau­coup à offrir à mes autres frères et sœurs ainsi qu’aux jeunes artistes en devenir, aux plus jeunes ; c’est là‐dessus qu’il doit se concen­trer. Pour ma part, j’ai d’autres projets en tête qui, je pense, ne cadrent pas avec la façon dont nous travaillons ensemble ces derniers temps. »

Tsitsipas a égale­ment annoncé qu’il travaille­rait désor­mais avec Thomas Perrin, membre du programme High Performance de l’Académie Mouratoglou, sous la super­vi­sion de celui qui se fait appeler « The coach » sur Instagram, Patrick Mouratoglou. L’entraîneur fran­çais sera égale­ment présent sur certains tour­nois lorsque son emploi du temps le permettra.

Publié le dimanche 28 juin 2026 à 17:51

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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