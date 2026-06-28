Tombé au 88e rang mondial, Stefanos Tsitsipas a pris une déci­sion majeure pour la suite de sa carrière. Le Grec de 27 ans a offi­cia­lisé la fin défi­ni­tive de sa colla­bo­ra­tion avec son père, Apostolos, qui l’a accom­pagné pendant la quasi‐totalité de son parcours sur le circuit.

Après une première sépa­ra­tion en 2024, le double fina­liste en Grand Chelem a décidé de tourner défi­ni­ti­ve­ment la page. Il expliqué sa déci­sion lors d’une inter­view accordée à SDNA.

« Plus je grandis, plus j’ai l’impression qu’il m’est beau­coup plus diffi­cile d’entretenir une rela­tion stable avec mon père. Je pense que mon père a besoin d’autres choses, tout comme j’ai moi‐même besoin de choses diffé­rentes. Je le ressen­tais aussi dans la dyna­mique quoti­dienne de notre colla­bo­ra­tion. J’ai l’impression que nous sommes arrivés à un point où je recherche désor­mais quelque chose de complè­te­ment diffé­rent. Ces derniers temps, j’avais l’impression que la présence de mon père à mes côtés m’apportait un certain récon­fort, mais ce n’est pas la solu­tion qui me permettra de fran­chir les prochaines étapes et de donner une nouvelle orien­ta­tion à ma carrière. Bien sûr, je l’aime énor­mé­ment et je veux ce qu’il y a de mieux pour lui, mais pour l’instant, je pense à moi et à ce qui est le mieux pour moi. je pense que nous ne travaille­rons plus ensemble à l’avenir. Je veux désor­mais commencer à prendre mes propres déci­sions et à décider pour moi‐même. Je pense que mon père a beau­coup à offrir à mes autres frères et sœurs ainsi qu’aux jeunes artistes en devenir, aux plus jeunes ; c’est là‐dessus qu’il doit se concen­trer. Pour ma part, j’ai d’autres projets en tête qui, je pense, ne cadrent pas avec la façon dont nous travaillons ensemble ces derniers temps. »

Tsitsipas a égale­ment annoncé qu’il travaille­rait désor­mais avec Thomas Perrin, membre du programme High Performance de l’Académie Mouratoglou, sous la super­vi­sion de celui qui se fait appeler « The coach » sur Instagram, Patrick Mouratoglou. L’entraîneur fran­çais sera égale­ment présent sur certains tour­nois lorsque son emploi du temps le permettra.