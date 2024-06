Le joueur grecque a donné une inter­view exclu­sive à l’Express où il est large­ment revenu sur le fameux match livré face à Nick Kyrgios.

« Je pense que cela m’a appris beau­coup de choses sur la façon de ne pas me comporter sur le court et de ne pas me laisser, disons, déchirer. Surtout lorsque l’adversaire essaie de m’imposer cela pendant un match. Cela m’a appris que je ne devais jamais prendre les choses au sérieux et que je devais juste me concen­trer sur moi‐même » a expliqué le Grec.

Il a aussi précisé que tout s’était arrangé avec l’Australien : » Vous savez quoi, Nick Kyrgios m’a inviter à diner pour une nouvelle marque dont il fait la promotion »