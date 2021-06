Le glas va‐t‐il bientôt sonner pour la carrière de Jo‐Wilfried Tsonga ? On ne l’es­père pas mais après les propos du Manceau suite à sa défaite au premier tour de Wimbledon, il semble­rait que cela soit bientôt le cas. Extraits.

« Je n’ai pas si mal joué. Je ne dirais pas que j’étais proche de gagner, mais je n’étais pas très loin. J’ai tout essayé, j’ai donné le maximum mais cela n’a pas été suffi­sant et forcé­ment, avec ma forme actuelle, je ne m’at­ten­dais pas à faire le tournoi de ma vie cette année mais je n’ai pas de regret. C’était peut‐être mes derniers points ici alors j’ai essayé d’en profiter. Disons que c’est un Wimbledon en plus pour moi et c’est positif. Je vais conti­nuer à travailler, je suis encore motivé pour ça, j’ai envie de revenir ici et d’être un peu meilleur la prochaine fois mais ce n’est pas sûr que j’y parvienne. Je vais avoir un deuxième enfant, ce qui va me prendre beau­coup d’énergie. Je vais peut‐être sortir du Top 100, ce sera donc diffi­cile de revenir si je ne suis pas qualifié direc­te­ment dans le tableau prin­cipal. Je n’y ai pas pensé en sortant du court, mais c’est une réalité », a déclaré un Jo à la fois combatif et réaliste.