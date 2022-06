Qualifiée pour le deuxième tour de Wimbledon après une victoire tran­quille face à la locale Burrage (6–3, 6–2), l’Ukrainienne Lesia Tsurenko a livré un témoi­gnage poignant rela­tant la réalité du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine.

En effet, la 101e mondiale a révélé que la maison de ses parents, basée à Irpin dans la banlieue de Kiev, avait été attaqué par des bombes. Par miracle, sa mère, son père, son frère et leurs animaux sont sains et saufs et ont pu emmé­nager dans son appar­te­ment situé dans la capi­tale, à Kiev.

« La maison de mes parents a été bombardée. Il y a d’énormes trous dans le bâti­ment, genre, énormes. Ils le recons­truisent et vivent dans mon appar­te­ment et celui de mon mari, c’est un très petit appar­te­ment pour ma mère, mon père, mon frère et leurs animaux de compa­gnie. Mais ils sont contents d’avoir un endroit où démé­nager depuis Irpin. Dieu merci, ils sont vivants et en sécu­rité. Mais on ne sait jamais ce qui va se passer demain car parfois ça a l’air calme, mais hier, deux roquettes ont touché le centre de Kiev. Alors ils vivent sur les sacs et prient tous les jours. »