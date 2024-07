Vainqueur de Brandon Nakashima (7–6(9), 6–3, 6–7(5), 7–6(6)) en deux jours suite au report du match à cause de la pluie ce vendredi, Ugo Humbert aura le privi­lège d’af­fronter le tenant du titre Carlos Alcaraz pour une place en quarts de finale de Wimbledon.

Interrogé par nos confrères de L’équipe, le Tricolore, qui adore jouer contre les « gros », a estimé qu’il avait des chances de réaliser quelque chose d’important.

« Je n’ai pas trop envie de me projeter. C’est le genre de match que j’adore jouer. C’est pour ça que je joue au tennis. Je n’ai pas peur, je suis dans un mode où je me dis : »Si tu veux gagner, tu n’as pas le choix. » Je suis plutôt dans l’ac­tion que la réflexion. Je vais essayer de savourer, de jouer mon jeu et on verra bien. J’ai des chances de l’embêter. Je suis prêt à saisir les oppor­tu­nités. J’ai discuté avec Tiafoe dans le vestiaire, qui n’était pas loin contre lui. Il me disait qu’il y avait des moments où Alcaraz lais­sait un peu de place, où il avait un peu raté… »