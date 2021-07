On était la nation la plus repré­sentée au premier tour. Cela n’est plus le cas ni au deuxième, ni au trosième. Ce jeudi, ils sont six sur les courts, les six derniers sur les 18 au départ. Monfils et Chardy partent favoris, tout comme Alizé, mais cela risque d’être une vraie bataille sur chaque duel. Une bonne perfor­mance serait au moins de faire un petit 50%.

