Très en diffi­culté depuis sa terrible bles­sure contractée l’an dernier en huitièmes de finale de Wimbledon face à Jannik Sinner, alors qu’il menait pour­tant deux sets à zéro, Grigor Dimitrov faisait son retour sur les courts du All England Club ce lundi.

Opposé à un adver­saire large­ment à sa portée, l’Australien Dane Sweeny, le Bulgare a parfai­te­ment maîtrisé son sujet pour s’im­poser en trois sets : 7–6, 6–3, 7–5.

Au moment de célé­brer sa victoire, « Baby Fed », très ému, n’a pas pu retenir ses larmes sur sa chaise. Une séquence forte pour celui qui revient de très loin après de longs mois de galère.

A lot can change in a year.



Just look at what winning at #Wimbledon means to @GrigorDimitrov 💜 💚 pic.twitter.com/Y5aD4rbbZc — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2026

Au prochain tour, il retrou­vera le jeune Tchèque Jakub Mensik, demi‐finaliste de Roland‐Garros, dans un duel qui s’an­nonce parti­cu­liè­re­ment prometteur.