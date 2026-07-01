Accueil Wimbledon

Un an plus tard, Dimitrov ne peut retenir ses larmes…

Par
Laurent Trupiano
-
272

Très en diffi­culté depuis sa terrible bles­sure contractée l’an dernier en huitièmes de finale de Wimbledon face à Jannik Sinner, alors qu’il menait pour­tant deux sets à zéro, Grigor Dimitrov faisait son retour sur les courts du All England Club ce lundi.

Opposé à un adver­saire large­ment à sa portée, l’Australien Dane Sweeny, le Bulgare a parfai­te­ment maîtrisé son sujet pour s’im­poser en trois sets : 7–6, 6–3, 7–5.

Au moment de célé­brer sa victoire, « Baby Fed », très ému, n’a pas pu retenir ses larmes sur sa chaise. Une séquence forte pour celui qui revient de très loin après de longs mois de galère.

Au prochain tour, il retrou­vera le jeune Tchèque Jakub Mensik, demi‐finaliste de Roland‐Garros, dans un duel qui s’an­nonce parti­cu­liè­re­ment prometteur.

Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 10:17

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥