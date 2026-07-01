Très en difficulté depuis sa terrible blessure contractée l’an dernier en huitièmes de finale de Wimbledon face à Jannik Sinner, alors qu’il menait pourtant deux sets à zéro, Grigor Dimitrov faisait son retour sur les courts du All England Club ce lundi.
Opposé à un adversaire largement à sa portée, l’Australien Dane Sweeny, le Bulgare a parfaitement maîtrisé son sujet pour s’imposer en trois sets : 7–6, 6–3, 7–5.
Au moment de célébrer sa victoire, « Baby Fed », très ému, n’a pas pu retenir ses larmes sur sa chaise. Une séquence forte pour celui qui revient de très loin après de longs mois de galère.
Au prochain tour, il retrouvera le jeune Tchèque Jakub Mensik, demi‐finaliste de Roland‐Garros, dans un duel qui s’annonce particulièrement prometteur.
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 10:17