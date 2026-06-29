En l’es­pace de quelques heures, les deux prin­ci­pales figures du tennis britan­nique ont été contraintes de déclarer forfait.

Après Emma Raducanu, c’est Jack Draper qui a annoncé son retrait de Wimbledon, victime d’une rechute de sa bles­sure au bras, qui l’avait tenu éloigné du circuit pendant près de six mois. Il devait affronter Taylor Fritz, 7e mondial, dans le choc du premier tour.

« Il y a eu beau­coup de moments diffi­ciles au cours des douze derniers mois, mais celui‐ci est sans aucun doute le pire de tous, car il n’y a pas de plus grand honneur pour un joueur britan­nique que de disputer le tournoi de Wimbledon. Je vais conti­nuer à persé­vérer malgré tout », a déclaré le 131 joueur mondial, qui occu­pait la 4e place mondiale l’an dernier à la même période.

Demi‐finaliste la semaine dernière à Eastbourne, Jack Draper est une nouvelle fois lâché par son corps.

Jack Draper : « There have been a lot of painful moments in the last 12 months but this one is defi­ni­tely the abso­lute worst as there is no greater honour for a British player than playing at Wimbledon. I will continue to perse­vere through this. » — Tumaini Carayol (@tumcarayol) June 29, 2026

Ce forfait vient s’ajouter dans le tableau masculin à ceux de Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, Valentin Vacherot, Tomas Machac ou encore Holger Rune.