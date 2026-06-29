En l’espace de quelques heures, les deux principales figures du tennis britannique ont été contraintes de déclarer forfait.
Après Emma Raducanu, c’est Jack Draper qui a annoncé son retrait de Wimbledon, victime d’une rechute de sa blessure au bras, qui l’avait tenu éloigné du circuit pendant près de six mois. Il devait affronter Taylor Fritz, 7e mondial, dans le choc du premier tour.
« Il y a eu beaucoup de moments difficiles au cours des douze derniers mois, mais celui‐ci est sans aucun doute le pire de tous, car il n’y a pas de plus grand honneur pour un joueur britannique que de disputer le tournoi de Wimbledon. Je vais continuer à persévérer malgré tout », a déclaré le 131 joueur mondial, qui occupait la 4e place mondiale l’an dernier à la même période.
Demi‐finaliste la semaine dernière à Eastbourne, Jack Draper est une nouvelle fois lâché par son corps.
Jack Draper : « There have been a lot of painful moments in the last 12 months but this one is definitely the absolute worst as there is no greater honour for a British player than playing at Wimbledon. I will continue to persevere through this. »— Tumaini Carayol (@tumcarayol) June 29, 2026
Ce forfait vient s’ajouter dans le tableau masculin à ceux de Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, Valentin Vacherot, Tomas Machac ou encore Holger Rune.
Publié le lundi 29 juin 2026 à 15:53