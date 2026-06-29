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Un forfait de plus, et celui‐ci fait très mal !

Par
Baptiste Mulatier
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En l’es­pace de quelques heures, les deux prin­ci­pales figures du tennis britan­nique ont été contraintes de déclarer forfait.

Après Emma Raducanu, c’est Jack Draper qui a annoncé son retrait de Wimbledon, victime d’une rechute de sa bles­sure au bras, qui l’avait tenu éloigné du circuit pendant près de six mois. Il devait affronter Taylor Fritz, 7e mondial, dans le choc du premier tour. 

« Il y a eu beau­coup de moments diffi­ciles au cours des douze derniers mois, mais celui‐ci est sans aucun doute le pire de tous, car il n’y a pas de plus grand honneur pour un joueur britan­nique que de disputer le tournoi de Wimbledon. Je vais conti­nuer à persé­vérer malgré tout », a déclaré le 131 joueur mondial, qui occu­pait la 4e place mondiale l’an dernier à la même période. 

Demi‐finaliste la semaine dernière à Eastbourne, Jack Draper est une nouvelle fois lâché par son corps. 

Ce forfait vient s’ajouter dans le tableau masculin à ceux de Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, Valentin Vacherot, Tomas Machac ou encore Holger Rune.

Publié le lundi 29 juin 2026 à 15:53

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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