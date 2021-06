On pouvait s’y attendre. Comme la majo­rité des tour­nois, le prize money de Wimbledon connait une baisse. Cette réduc­tion provient prin­ci­pa­le­ment de la dimi­nu­tion des recettes dues à la billet­terie. Si le court central sera plein pour les finales, « seule­ment » 50% des spec­ta­teurs pour­ront venir le reste de la quinzaine.

La baisse la plus impor­tante concerne le vain­queur du tournoi. Il gagnera 1 700 000 livres, contre 2 350 000 en 2019. A noter que certaines caté­go­ries connaissent une hausse : les prize money des quali­fi­ca­tions et des 5 premiers tours en simple. On pour­rait même avancer que cette année, les dota­tions sont légè­re­ment mieux répar­ties entre les joueurs.