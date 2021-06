Hier, Ferro et Mladenovic ont été surpas­sées. Ce mardi, 12 trico­lores sont sur les courts, et trois vont clore leur 1er tour qui a démarré ce lundi. Le choc sera sans nulle doute le duel entre Humbert et Kyrgios. La revanche de l’Open d’Australie est attendu par les passionnés car on ne peut rester indif­fé­rent au jeu de Nick. Il sera aussi inté­res­sant de voir ce que va proposer Caroline Garcia face à Pegula, tout comme Herbert qui devrait se régaler sur herbe. Pour les autres, ce sera tendu.…

12H00

Herbert – Andujar

Lajovic – Simon

13H45

Gasquet – Sugita

14H00

Garcia – Pegula

Monfils – O’Connel 4–6, 6–2, 6–6

Otte – Rinderknech : 4–6, 6–3, 6–2, 6–7 (5), 9–9

Schwartzman – Paire : 6–3, 6–4

14H45

Humbert – Kyrgios

15H55

Pouille – Norrie

17H00

Tsonga – Ymer



17H35

Perez – Burel

17H55

Cornet – Andreescu