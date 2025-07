Dans des propos relayés par Ubitennis après la victoire de Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon, Simone Vagnozzi, co‐entraîneur du numéro 1 mondial, a expliqué comment la décep­tion de Roland‐Garros avait été digérée.

« C’est diffi­cile, c’est certain. Quand il a perdu contre Carlos en finale de Roland‐Garros, en ayant mené deux sets à zéro, ça a été diffi­cile. Mais nous en avons beau­coup parlé. Nous lui avons dit que nous étions très fiers de ce qu’il avait fait à Paris. Nous sommes arrivés ici avec l’ob­jectif de faire un bon tournoi. Il a très bien commencé. Il a eu une excel­lente semaine d’en­traî­ne­ment avant le tournoi, nous étions donc très confiants qu’il réus­si­rait ici. Mais il est certain que sa force mentale est très grande. Nous avons la chance de travailler avec un garçon qui se présente chaque jour sur le court avec le bon état d’es­prit et une bonne atti­tude. Nous sommes vrai­ment fiers de lui. »